質保局發表理大核證報告　建議提高學生參與學業指導程度

教資會轄下質素保證局今日（7日）公布理工大學質素核證報告，評審小組就校方向學生提供評核課業回饋方面，建議應設立機制，確保不同科目的教師採取一致做法；報告又指有約40%學生或未能受惠於學業指導，建議校方應探求更多機遇，提高學生參與學業指導的程度。

報告指出，理大有指引訂明「應及時向學生提供回饋，讓他們了解自己的進度和成績，以便作出改善」，而教師會在進行最終評估前，持續評核學生並給予回饋。但評審小組發現教師之間的做法存在差異，建議校方就向學生提供評核課業回饋方面，應設立機制確保不同科目的教師採取一致做法。

理大最近取消先前由本科生學務處與學系為學生提供的兩層學業指導制度，並於2023年以學系領導的單層學業指導制度取代。評審小組認為，在新推行的單層學業指導計劃下，仍有約30%至40%的學生或未能受惠，以及該制度在提升學習進度方面所提供的支援，小組建議理大應探求更多機遇，提高學生參與學業指導的程度。

另外，報告又提到理大聯課活動種類繁多，完善該校提倡的全人教育模式，但評審小組未能確定校方如何協調個別活動，使之與該校的策略發展計劃互相配合，從而協助學生達成特定素質。小組又指，理大可考慮採取全校適用的方法，改善聯課活動的規劃和協調。

評審小組認同理大在提升教學及評核質素方面，實施了周詳而有效的策略，在推行虛擬教學和人工智能應用方面積極進取，充分展現出適應教育環境變遷的能力。理大回應指，就評審小組就提升學生在學業指導的參與度所提出的建議已採取相應的改進措施，並將繼續全力跟進評審小組的各種建議；向學生提供課業回饋方面的建議，校方稱會尋求加強做法一致性的途徑。