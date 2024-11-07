違泊車狂食「牛肉乾」　的哥鬧客坐車頭開導航

過量攝取提神飲品，有可能會影響健康，如果是職業司機駕車時打瞌睡，不妨停車找地方休息恢復體力。不過，泊車都要找適合的地方。《東呼即應》近日發現網上流傳幾張照片，有違泊的士擋風玻璃貼了至少9張「牛肉乾」；另有的哥大鬧內地旅客坐車頭，乘車時開導航質疑其兜路，的士服務質素有待提高。

從網上流傳的照片可見，有紅的擋風玻璃前，貼了至少9張「牛肉乾」（定額罰款通知書）。香港車多停車場少，違例泊車亦見怪不怪，有些營運車輛入夜後經常違泊路邊，就算被執法人員偶然抄牌，都只是當「交租」。有網民更指，在粉嶺的士站內，有的士已違泊數日；另有網民說，執法人員只懂抄牌，看到這樣的情況應該嘗試聯絡車主，了解發生甚麼事情，要不然直接拖車。

除了霸路違泊問題，的士司機服務質素亦有待提升。有內地旅客近日在社交平台上傳短片，指自己和香港的士司機爆發一場罵戰。片中的士司機疑似嫌棄短途客，不滿旅客坐前座，又質疑旅客啟用導航，似乎話中有話，揚言「乘搭幾十元短途的士，還要懷疑司機兜路……我們香港的士司機，最憎你們坐車頭啊」旅客不忿反駁：「我甚麼時候懷疑你兜路……我坐車，我開我自己的導航有甚麼錯？」，又指「你今日心情不好，不要找乘客出氣」，最後雙方不歡而散。