樂高樂園首發全貌概念影片　料明年夏天開園

上海樂高樂園度假區周三（6日）首度對外發布度假區全貌概念影片，並在第七屆中國國際進口博覽會上宣布，將於明年夏季開園迎客，同時在現場展示利用積木搭建的樂高展台，呈現樂高積木的奇幻世界。

全貌概念影片揭開度假區的神秘面紗，可見樂園設有主題酒店及8大主題區，並有超過75項互動騎乘設施、精彩表演和娛樂景點。兒童能在樂園內體驗為他們量身定制的過山車、在樂高駕駛學校獲得人生首張駕照、與父母一同在樂高救援學院體驗救火任務等。園內除了有遊船等玩樂項目，融合了中國傳統文化和江南水鄉元素，花果山冒險項目、悟空小俠主題園區、樂高樂園創想世界等特色項目也將是全球首次亮相。

目前，樂園大部分騎乘設備已順利運抵中國，正式邁入安裝階段，其中飛龍過山車項目的機械軌道及支柱已完成安裝，預計今年底開始調試部分騎乘設施。所有單體建築現已全面展開主題外觀和內部裝修工作，地標性項目樂高大飛車等安裝工作正在推進。樂園周邊商業街、酒店和民宿等重點項目也在持續展開，交通、生態和配套等設施日趨完善。

樂園度假區首席營運長雅各布森（John Jakobsen）表示，樂園期待未來能成為長三角地區廣受歡迎的親子旅遊目的地。