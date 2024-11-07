無錫虹橋醫院涉騙保罰款近6千萬人民幣　吊銷執業許可

江蘇省無錫虹橋醫院早前捲入涉嫌騙保風波，內媒周三（6日）報道，無錫虹橋醫院有限公司近日被無錫市醫療保障局罰款約5,895萬元（人民幣，下同，約6,391萬港元），並被無錫市衞生健康委員會吊銷醫療機構執業許可證，無錫市衞健委在無錫市政府官網發布注銷公告。

處罰決定日期為上月28日的行政處罰決定書顯示，無錫虹橋醫院有限公司於前年1月1日至今年9月22日期間，存在虛假就醫、偽造變造資料、虛構醫藥服務項目的行為，被處以上述罰款。翌日的行政處罰決定書顯示，無錫市衞生健康委收到一份涉嫌犯罪案件移送書，內容為無錫虹橋醫院有限公司重復使用磁力共振、電腦斷層掃描等影像騙取醫保基金，調查發現該單位以偽造醫學文書方式騙取醫療保障基金支出，因此吊銷該公司的醫療機構執業許可證。

國家醫保局早前通報，無錫虹橋醫院涉嫌違法違規使用醫保基金2,228.4萬元（約2,415萬港元），其中以勾結中介或以免費體檢為名，拉攏誘導參保人員虛假住院，再透過偽造醫學文書及虛構診療服務等手段，涉嫌欺詐騙取醫保基金1,179.2萬元（約1,278萬港元），24名疑犯已被採取刑事強制措施。