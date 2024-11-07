全運會男子單車公路賽測試賽本月24日舉行　港珠澳大橋首作賽場

本港將協辦第15屆全國運動會男子自行車公路賽，該賽事的測試賽本月24日舉行，賽道將跨越粵港澳三地，香港的賽道會途經港珠澳大橋、北大嶼山公路等。全國運動會統籌辦公室今日（7日)舉行記者會指，明年的十屆全運會、全國第12屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會均首次由粵港澳三地共同承辦，當中男子自行車公路賽首次在港珠澳大橋舉行。

男子自行車公路賽由珠海賽區承辦、香港賽區協辦。測試賽賽道全程230公里，其中香港賽段55.8公里，途經港珠澳大橋、香港口岸人工島、北大嶼山公路、竹篙灣公路和香港迪士尼樂園後折返，再經港珠澳大橋、橫琴返回珠海。政府稍後公布相關路段的封路和交通安排。

測試賽從港珠澳大橋香港口岸進出，香港賽區會全力配合珠海賽區的安排，確保賽事期間所有人員、器材、車輛等順利通過港珠澳大橋香港口岸，實現「零延時、零接觸、零等待」通關。為配合測試賽，港珠澳大橋主橋和香港口岸當日會採取臨時管控措施，香港賽區已暫停當日部分時段的港車北上預約申請。