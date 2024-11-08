南亞漢駕電動單車屯門兩度衝燈險撞學童　網民 : 冇人理　已經常態喇

南亞外賣兵團駕電動單車在馬路上橫衝直撞，恍如移動炸彈，市民也開始麻木了！網上平台瘋傳一條長1分24秒的車Cam片，片首見拍下影片之新界的士駛至屯門青山公路嶺南段往新墟方向，當駛至嶺南大學對出停燈，當時多名家長拖着學童橫過馬路，期間一輛電動單車駛至，駕車的南亞漢罔顧道路安全衝紅燈，在學童之間穿插，險象環生，幸未有釀成意外。的士內有人指「嘩！踩單車個D真係，人哋過緊馬路，照衝過去，撞X到人就大X鑊。」

當轉燈號後，的士沿路行駛，期間駛近電動單車時，的哥響按示警，當駛至下一個燈位時，的士因交通燈號轉紅燈停下，詎料，該名南亞漢再度衝燈向前疾駛，的哥其後開車超越電動單車，片段亦至此完結。涉事電動單車車尾裝有一個車尾箱，車前置有一部手機，懷疑從事外賣工作。該條車Cam片拍攝日期及時間不詳，但根據學童上學情況，推算為早上時段發生。

網民睇片後紛紛留言，「冇人理,已經常態啦(喇)」、「現在很多南亞勇士電動單車亂咁嚟！希望警方執法。」、「南亞裔已經係社會安全最大威脅」、「無王管啦，人來人往車來車往既都話知你照睇手機照衝」、亦有網口埋怨執法部門，「因為警方唔執法，放軟手腳，所以就！！！」。

現時在道路、行人路及單車徑上，使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反《道路交通條例》及其他相關法例，最高可罰款一萬元及監禁一年。到底是相關刑罰是否未夠阻嚇性，還是當局在打擊非法使用電動可移動工具上不力，以致不法之徒膽敢橫衝直撞。