東方日報A1：環保斗霸道懶檢控　養鼠毀市容

本港鬧市常見環保斗堵路亂象，過去3年，政府每年接獲涉及俗稱「環保斗」的貨車車斗投訴逾千宗，合共逾3,200宗，惟檢控及定罪個案卻寥寥可數，今年首九個月更只有一宗定罪個案。以港島西環為例，街道兩旁被人擺放環保斗，東邊街北路更成重災區，不足100米的道路已見至少18個環保斗，另有人在該處堆放建築廢料及飯盒等垃圾，甚至當場遺下尿液令環境惡臭，更「引鼠出動」衍生衞生黑點，惹人生厭。地區人士直指情況不理想，惟一直向部門反映卻未見改善，促盡快糾正。地政總署及執法部門稱過去一年，分別收到12宗及5宗投訴，已移走共30個環保斗。

西區中山紀念公園體育館對出的東邊街北全長只有約80米，道路的盡頭是西區海底隧道的緊急出口，並連接至干諾道西，可前往上環或西環一帶。不過，這條不足百米的馬路原本3線行車，兩旁卻擺滿了環保斗，本報記者近日到場視察，發覺該路至少放了18個環保斗。另有一輛環保斗夾車停泊在路上，令該處由3線行車變成單程路，車輛出入都要慢駛，有機會阻礙車輛進出體育館，亦構成道路盲點，隨時觸發交通意外。

個別環保斗堆放的位置上豎有路牌，指該處只供執法部門及食物環境衞生署車輛使用，更有環保斗放在近西隧緊急出口外。記者進一步檢視環保斗時發現，大部分均為「吉斗」，只有一個斗內存放建築廢料等物品。

除環保斗亂放外，記者亦發現東邊街北亦雜物處處，有被人棄置的輪胎、大量木板及發泡膠箱，亦有一些殘餘食物的飯盒，被人遺留在環保斗旁，地上更有疑似尿漬。該處雖然處於室外，但記者亦嗅到難聞異味，氣味隨風飄揚相當濃烈，經過的市民均掩鼻而行，也有人稱見到老鼠出沒覓食，成為西區一個衞生黑點。

一直關注該亂象的中西區區議員劉天正表示，該處過往只有兩、3個環保斗，但最近變得愈來愈猖狂，他一直有收到街坊投訴交通安全問題，坦言即使不停向當局反映，但情況未見顯著改善。

他又談到，有人將環保斗置於西隧緊急出口，擔心一旦有意外發生時，會阻礙逃生。他提到，過去該處亦有人亂棄雜物及發泡膠箱，曾無故起火，希望當局盡快糾正。

同區區議員王倩雯則指，西區最近較多大型工程，相信令區內環保斗數量增加，不止東邊街，附近的山道亦出現堵塞情況，已要求政府部門盡快處理。

事實上，按照執法部門數字，由2022至今年9月接獲涉及環保斗的投訴數字超過3,200宗（詳見表），而勸喻、警告及移走的宗數就有逾2,200宗，惟當局3年來僅作出9宗檢控及9宗定罪，今年首9個月更各只得一宗檢控及定罪。

地政總署回覆指，港島西及南區地政處在過去一年間共接獲12宗涉及東邊街北有環保斗非法佔用公共道路的投訴。經實地視察後，地政處就當中11宗涉及非法佔用政府土地的個案張貼通知，佔用人均在限期屆滿前移走環保斗。署方指接獲相關投訴後，會實地視察，並要求環保斗負責人於限期前停止佔用政府土地，否則署方會接管和清理相關物品。

■記者陳澋俊

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