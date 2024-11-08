鄉黨委書記貪污　買官消災仍難逃雙開

四川省紀委監委網站周三（6日）發文披露，廣元市蒼溪縣白鶴鄉前黨委書記秦榮早年貪污之餘，亦涉及花錢「跑官」（通過行賄或拉關係等不正當手段牟取官職）等行為。他2023年10月接受蒼溪縣紀委監委紀律審查及監察調查，翌年4月被開除黨籍及公職，直至同年7月終因犯受賄罪及濫用職權罪而被判監禁5年，罰款25萬元（人民幣，下同，約27.3萬港元）。

秦榮2021年6月出任白鶴鄉黨委書記，當時卻在某振興項目落實過程中大搞權錢交易，把項目送予與自己私交甚好工程老闆李某，並在收受對方12萬元（約13.1萬港元）好處費後，明知工程未完工、工程質量不達標情況下，仍指使編造虛假項目驗收資料、辦理虛假竣工結算等。經查，他任職兩年時間內，白鶴鄉共實施43個項目，曾插手干預其中38個，涉及金額90多萬元（約9 8.1萬港元）。

除了受賄，秦榮2022年初認識自稱「在省市有關係」商人汪某某，先後兩次奉上合共40萬元（約43.6萬港元）「跑官」費用，同時亦四出尋找「大師」替其消災及做法事等。然而，汪某某口中所謂關係純屬子虛烏有，目的只為騙財。