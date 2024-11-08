舉報新抱與官員偷情　老爺不滿處理耐

朱先生曾以各種方式舉報新抱與官員有婚外情，包括在車身貼大字報。

來自江蘇省鹽城市朱先生日前受訪時投訴，其在中醫院任職新抱與發改委一名幹部發生婚外情，已舉報事件一年多，始終未得到滿意處理結果。內媒周三（6日）報道，相關部門及單位證實涉事雙方均被處分，已按程序通知。

朱先生表示，新抱韓某2017年與兒子小朱結婚，由2020年開始獲借調至鹽城市發改委工作，直至2023年突然提出離婚。他透露兒子後來發現女方與鹽城市發改委新能源和可再生能源處處長宋某聊天、出軌及開房證據，新抱最終承認出軌，並寫下保證書悔過。

由於新抱曾任鹽城市中醫院團委副書記，朱先生曾找院方及鹽城市發改委紀檢部門反映情況，直至3月收到法院通知，才知道女方已提出離婚，於是決定在網上曝光事件。他稱舉報後接獲相關部門口頭告知，宋某會被給予黨內嚴重警告處分及免職，不過他已當場提出不同意見，希望查明事實，依紀依規從重從嚴處罰，至今未收到令人滿意答覆。

鹽城市中醫院相關負責人受訪時透露，朱先生舉報後，市紀委介入處置，已按程序處理，其中韓某已被黨內嚴重警告處分，亦被免去團委副書記職務，需調離原工作崗位。據其所知，宋某同樣被黨內嚴重警告處分，也被免職及調離原崗位。