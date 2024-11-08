瓦解跨境賣淫集團　拘捕3名本地男女

執法部門聯同內地及澳門執法部門展開代號「雷霆」暨「鷹巢」行動打擊賣淫活動，搗破一個懷疑以網站平台宣傳賣淫活動的跨境犯罪集團。行動中，警員昨日(7日)上午在黃大仙及將軍澳拘捕1名本地男子及2名本地女子，年齡介乎24至63歲，涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」，當中該名63歲男被捕人亦涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」俗稱「洗黑錢」被捕。行動中，檢獲現金約4萬元、兩部電腦及15部手提電話。

調查顯示，相信有人經營及管理一個宣傳賣淫資訊的網站，為內地賣淫組織或個體性工作者提供網上平台刊登宣傳廣告。集團成員負責聯絡並收取廣告費用，亦負責提供網站的技術支援、處理網站會員的查詢等，及定期進行網站維護和更新。犯罪集團其後將廣告收益轉換成虛擬貨幣，最後以香港主腦名下的虛擬貨幣戶口接收及處理犯罪得益，再經由內地的無牌加密貨幣交易商再次換成現金並提取出來，從而獲利。相信該犯罪集團在過往一年多獲得的犯罪得益約港幣170萬港元。

執法部門相信已成功瓦解一個跨境犯罪集團，以及相關的賣淫組織。所有被捕人現正被扣留調查。