知名國際學校傳倒閉　多人討薪學生轉校

知名國際學校北京市芳草外國語學校近來傳出疑似關停的消息，有家長反映，該校電話無人接聽，而學校公眾號自今年6月以來再無更新。今年開學後，順義區勞動人事仲裁委員會發布多條公告，內容是多人向該校要求支付工資。

始建於2018年的北京市芳草外國語學校，位於順義區馬坡鎮，前身為英國國王伍德公學北京學校，由博華百校教育集團斥巨資打造。建校之初，由前北京芳草地國際學校校長蘇國華出任校長，並引進前芳草地國際學校管理、教學班底的骨幹成員。學校採用雙語教學，涵蓋學前教育、小學教育、初高中教育，是集走讀、寄宿為一體的「十五年一貫制學校」。順義區人民政府今年3月發布的資料顯示，該校有5個年級10個教學班，在職教師共30人。根據該校2019年至2020年發布的學費資訊，幼稚園及學前班一年學費為6萬元（人民幣，下同，約6.6萬港元），小學部一年學費為10萬元（約11萬港元）。

知情人士透露，上學期的期末和暑假，學生陸續轉到順義區的其他國際學校。有網民認為學校地理位置太偏，也有人指是因為前幾年遇上新冠疫情，招生困難，至於具體關停原因有待校方說明。提供選校資訊的微信公眾號「51上私立」周二（5日）聯絡到蘇國華，她表示與該校的協議去年底到期，已離開該校。