港府民望下跌　僅24%市民滿意表現　兩司長評分不合格

港府上月公布《施政報告》令市民大跌眼鏡，民望也隨之下跌。香港中文大學香港亞太研究所電話調查研究室今日（8日）公布有關港府民望調查，當中對於港府整體表現，回答感到滿意的市民只有24%，較去年9月的25.2%有輕微下跌。而市民對特首李家超的整體表現亦有感不滿，比起8月份時的調查有所下跌，平均評分僅得50.7分；在3位司長中，更有其中兩位的表現評分屬「不合格」，反映市民對政府施政不滴。

亞太研究所在今年10月9日至10月25日進行調查，以電話形式訪問了711位18歲或以上市民。根據調查結果顯示，只有24%的受訪市民表示滿意港府表現，較今年8月的調查下跌2.6個百分點。

而對於高官的評分表現也差強人意，以滿分為100分來計算，市民對李家超的整體表現平均評分僅得50.7分，較8月份時的51.8分下跌了1.1分。至於對於3名司長的評分則更低分，其中政務司司長陳國基及律政司司長林定國均「不合格」，陳國基的平均評分為47.7分，較8月份下跌0.1分；林定國的評分為46.4分，較8月份下跌1.0分；而財政司司長陳茂波的平均評分亦只得50.2分。