台倡檢舉偷渡通報陸艦動向　最高獎20萬新台幣

台灣海巡署周五（8日）表示，面對海上日益頻繁的異常活動與潛在威脅，除持續加強勤務並提升科技裝備外，將推出高額獎金制度，鼓勵民眾積極通報海上不法活動。為防範偷渡和關注解放軍等動向，該署公布全民檢舉獎金辦法，最高每宗可領20萬元（新台幣，下同，約4.8萬港元）。

獎金辦法列明，檢舉每名大陸偷渡犯可獲5萬元（約1.2萬港元），檢舉每名台灣或外國偷渡犯可獲1萬元（約2,400港元），檢舉每名逃犯或現行犯可獲3,000元（約720港元），至於殺人、海盜、縱火、挾持或其他刑事案件，每宗獎金介乎3,000至20萬元。此外，通報及協助搜證外國與大陸軍艦、公務船、科研船及20噸級以下異常目標進入台灣海域，經查屬實，每宗獎3,000元。如提供海域、海岸走私偷渡犯罪線索，對案件偵辦確有助益，每宗最高獎5萬元。

台防務部門周五公布，至當日上午6時的前24小時，台軍偵獲大陸軍機11架次、軍艦5艘次在台海周邊活動，其中7架軍機逾越海峽中線，進入台灣西南空域。另外，台海巡署艦隊分署周三（6日）與台船公司在基隆台船總廠舉行第3艘千噸級巡防艦連江號交船及第4艘命名下水聯合典禮。第4艘千噸級巡防艦正式命名為花蓮號，將鎭守台灣東部海域。