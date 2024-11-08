銀髮戀愛短劇情節荒謬疑遭下架　料內地加強監管

今年下半年「老年霸總」、「銀髮談戀愛」等題材在內地掀起熱潮，引發輿論擔憂中老年人沉迷短劇、微短劇「收割」中老年人的錢包。內媒周五（8日）報道，這些為中老年人「造夢」的微短劇題材最近迎來加強監管的信號，其中短劇《保潔老媽無極歸來》疑被下架。

短劇行業內部近日流傳一份針對中老年題材微短劇的管理提示，引發業內對相關題材創作紅線的討論，有聲音認為這或是收緊這些題材的監管。該份由廣電總局網絡視聽司簽發的管理提示中，雖肯定中老年題材微短劇在滿足該群體情感需求方面的積極作用，但指出部分微短劇故意製造衝突、設計狗血情節，違背時代潮流。

管理提示提出3點管理要求，包括扭轉突出表現重男輕女、貪財算計、狠毒蠻橫的「惡婆婆」、「惡奶奶」的模式化創作傾向；扭轉刻意製造衝突和價值觀撕裂的創作傾向；扭轉過度將中老年人形象邊緣化、臉譜化的創作傾向。《保潔老媽無極歸來》一劇講述45歲保潔女工與被下藥的27歲總裁發生一夜情，事後拒收巨額賠償，男方因而愛上女方並堅持負責到底。該劇多個情節引發網民質疑，目前在多個影片平台上均已搜索不到。