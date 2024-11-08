為領取31公斤金條包裹墮假冒官員騙局　70歲退休婦失45萬

一名已退休的70歲老婦，2020年5月收到騙徒WhatsApp短訊，對方自稱張先生並游說她作投資以賺取豐厚回報，騙徒更聲稱會向她寄出一個載有31公斤金條的包裹以示誠意。其後騙徒聲稱該包裹在香港邊境管制站被扣留，要求女事主支付關稅才能放行，她信以為真轉帳超過70次，支付了約20萬港元款項往一個Bitcoin帳戶。

至今年2024年年中，騙徒再將另一名同黨介紹給女事主認識，聲稱對方是順豐速運的職員，該同黨指女事主收取的包裹涉及非法活動，須就該包裹的發放繳付罰款。同黨繼而聲其哥哥在香港執法部門工作，可以協助處理案件。稍後，女事主收到另一名自稱是執法部門助理處長的騙徒來電，聲稱以其官階未能解決案件，惟可以向其長官尋求協助解決案件。

後來，假扮執法部門副處長的第4名騙徒致電女事主，由於其手機頭像為執法部門官網內的副處長頭像。所以女事主沒有懷疑，並根據騙徒的指示，在今年年中至11月期間，再將25萬港元分逾50次轉帳到一個不知名的Bitcoin帳戶，以支付包裹的放行費用。後來，騙徒聲稱該包裹仍被中區執法部門扣留，女事主遂11月7日前往該部門查詢包裹被扣留的情況，最後揭發被詐騙。