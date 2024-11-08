煙草稅連加兩年庫房反失35億　組織指變相資助私煙活動

港府近年來致力提高煙草稅，以促使市民戒煙，但私煙問題因此更趨氾濫。有組織今日（8日）表示，自2023年增加煙草稅後，一年半內庫房反而損失近35億港元稅收，認為是由於相關潛在的稅收損失流向了私煙集團，變相資助非法活動，坦言此情況不可接受。該組織建議，政府需即時檢討部分已提出的控煙政策；同時可考慮減低煙草稅，以打擊私煙。

香港正版正貨大聯盟表示，自2023年增加煙草稅後，2023/24年度的實際總煙草稅收入比原來預算少收22億港元；而在2024年再次增加煙草稅後，政府於今年4至9月的煙草稅收，比去年同期大幅下降了13億港元，換言之，在此一年半內，庫房損失近35億港元煙草稅稅收。大聯盟表示，在政府連年錄得赤字下，政府稅收下跌令人擔憂，而相關潛在的稅收損失流向私煙集團更是不可接受。

大聯盟又以澳洲為例，稱由於當地煙草稅高企令黑市煙變得猖獗，擔心香港的私煙問題也會不斷坐大。香港正版正貨大聯盟主席何啟文認為，現時損失的稅收成了私煙黨開拓商機的資本，而本港出現地下製煙工場不僅損害合法零售業的利益，更對香港的營商環境造成信心危機，窒礙香港經濟發展。

大聯盟建議，政府應檢討多項相關措施，包括完成提高未完稅香煙相關罰則，另外亦應暫緩禁止加味煙、實施全煙害警示包裝、以及暫緩提高煙草稅率等會即時刺激私煙市場的措施；或是降低煙草稅。長遠而言，大聯盟建議當局接納「完稅煙標籤制度」作為打擊私煙活動的關鍵措施，以方便執法人員執法，有效阻嚇不法活動，保障零售、物流業界、消費者多方權益。