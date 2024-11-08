內地發颱風黃色預警　空氣污染再臨京津冀

強颱風「銀杏」周五（8日）早上位於西沙永興島東偏北方向約830公里的海面上，受冷空氣和「銀杏」共同影響，福建沿海、台灣沿海、廣東東部沿海等地有大風，中央氣象台當日發布颱風黃色預警。北京、天津和河北區域同日迎來新一輪空氣污染，因不利氣象條件料持續近一周。

中央氣象台預計，「銀杏」將以時速20公里左右向偏西方向移動，即將移入南海東北部海面，強度再次增強，最強可達超強颱風級，並向西沙群島附近海域靠近。海南省氣象局周四（7日）發布海上大風4級預警，「銀杏」料將持續趨近海南島東南部一帶海面，預計未來幾日西沙和中沙各島礁有強風雨天氣，海南島有明顯風雨天氣。廣東東南部沿海和台灣周五至周六亦將有小到中雨。

根據最新預測預報結果，京津冀及周邊地區周五至下周三（13日）出現中至重度污染過程。其中北京市周六（9日）部分時段可能出現中至重度污染，周四凌晨已啟動空氣重污染橘色預警。下周日（10日）晚至下周二（12日）區域北部污染料將緩解，下周四（14日）起區域空氣品質系統轉好。