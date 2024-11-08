中國版薩德系統首亮相　無人機母機受關注

第十五屆中國航展下周二（12日）在廣東珠海揭幕，外媒高度關注多款中國國防先進技術和武器裝備。其中首次展出、有「中國版薩德」之稱的紅旗19反導系統周四（7日）率先現身，另一款可在空中發射無人機的母機以及隱形空射巡航導彈亦成為焦點。周五（8日）在珠海金灣機場上空，殲35A和空軍八一飛行表演隊換裝殲10C戰機進行首次適應性訓練。

作為中國自主研製的新一代地對空導彈系統，紅旗19主要用於對彈道導彈類目標實施區域攔截，特點是作戰保護區覆蓋範圍大、突防對抗能力強。紅旗19導彈發射車採用8×8輪式高機動卡車底盤，每輛車上配備6枚攔截彈，採取冷發射方式（即輔助動力把導彈從發射筒內射出）。從發射筒後部的自適應發射底座來看，紅旗19並非採用傳統的垂直發射，而是更高技術含量的大傾斜角發射方式。美國軍事媒體指，紅旗19在珠海航展上公開亮相，暗示它將用於出口，中東國家可能是潛在客戶。

這次出現在珠海航展的航空飛行器當中，名為「九天」的國產新型超大型噴氣動力無人機最大起飛重量達10噸，被視為無人機母機。「九天」最大特點是機腹設有一個體積可觀的異構蜂巢任務箱，可能是為配備有效載荷，發射大量小型無人機。中國空軍亦將展出一款新型AKF98A空射巡航導彈，據報是專為穿透敵方防禦系統和遠距離瞄準高價值資產而度身訂造，戰力相當於美國AGM158系列隱形巡航導彈和英法暴風影巡航導彈等。這款空射巡航導彈可由殲16戰機或殲轟7A2戰鬥轟炸機攜帶，射程料達500公里。

對於西方媒體長期指殲35A是抄襲美國F35，美國網站The Drive分析認為，兩者外形存在明顯差別，相信是兩者有不同作戰要求導致。對於殲35A的命名，內地軍事專家認為，從殲20跨了10幾個序號，相信是有針對性抗衡國外的同類型對手，甚至要對它們形成輾壓性的優勢。至於型號中的英文字母則代表不同軍兵種，例如「A」是空軍型，「B」是海軍艦載機戰鬥型。