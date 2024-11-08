機場T2客運廊地盤男工墮斃　勞工處發暫時停工通知書

赤鱲角香港國際機場T2客運廊地盤，昨晚(7日)有一名姓王(37歲)外勞男工人懷疑失足墮樓，他事後被送往北大嶼山醫院，經搶救後不治。​勞工處今日(8日)表示高度關注意外，指涉事男工在興建中客運大樓的天台層，安裝懸吊式行人通道時，從高處墮下至地面身故。處方對事件十分難過，並對事主家屬致以深切慰問。

處方發言人又稱，在得知意外發生後，該處已即時派員到意外現場展開調查，目前已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該處安裝行人通道，直至信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。該處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

工業傷亡權益會亦發出貼文，指事主從事鋼鐵結構組件安裝工作，地盤有提供工作台，暫時未知意外原因。該會促請勞工處徹查事故，如發現有人違反安全條例，必須作出檢控。

根據工權會的資料，與機場有關的意外，包括工程和非工程類別，2023年發生最少3宗死亡意外。2024年至今共錄得3死3重傷，其中2人需要截肢。