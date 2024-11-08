越野賽雲集逾2000健兒　有本地跑手首戰逾100公里求突破

獲香港旅發局支持、已在香港舉辦多年的大嶼山最盛大越野跑賽事「飛越大嶼 by UTMB® 2024」由今日(8日)起一連3天上演，賽道途經大澳漁村、天壇大佛及寶蓮寺等多個特色景點。是次比賽分為 27公里、52公里、100公里及126公里四個組別，共吸引來自50個城市合共逾2,000名本地及海外選手參與。有本地選手表示，今次賽事是一次前所未有的嘗試，初次在港挑戰超過100公里以及晚上作賽；不過近日天氣良好，有助發揮，十分期待能與各國精英一同作賽，推廣香港越野徑中壯麗的景色。

「飛越大嶼 by UTMB®」以其高難度和壯麗的風景而聞名。四個賽項的八成路段均為山徑，穿越兩個郊野公園，攀升高度高達5,800米。沿途將經過許多標誌性的景點，如大澳漁村、天壇大佛像和寶蓮寺等，發掘香港城市化以外的迷人一面，體驗一段難得的人文之旅。

賽前，一班國際級精英跑手, 包括挪威選手Anders Kjærevik、意大利代表Natalia Mastrota、居港斯洛伐克籍選手Veronika Leng及本地跑手曾福祥(怪獸)、曾進傑(鷹鷹)親身亮相假中環街市舉行的新聞發布會，分享備賽心得及對賽事的期望。

有本地參賽者分享備賽情況，表示早前較多時間在外國備賽，這次回來香港訓練時真的會感受到自己是屬於這個地方，香港的山野景色真的是獨一無二，很期待能用自己的雙腿探索大嶼山這個美麗的地方。