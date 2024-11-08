中大副教授毒殺妻女案重審　家庭醫生供稱被告妻曾提離婚遭拒

香港中文大學醫學院前副教授許金山，被指以注入一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女，早前經受審後被裁定兩項謀殺罪成。許不服定罪上訴，結果上訴得直，發還高院重審。審訊今日(8日)在高院繼續。許金山妻子的家庭醫生供稱，許妻曾向她提及與被告關係惡劣，並曾提出離婚，但許金山拒絕。

現年59歲被告許金山，被控於2015年5月22日謀殺其妻黃秀芬(47歲)及次女許儷玲(16歲)。死者黃秀芬的家庭醫生王家恩今日出庭供稱，2013年11月起，黃秀芬向她求醫。期間，黃秀芬指與被告關係惡劣，2005年曾因婚姻關係而情緒低落。最終黃秀芬確診中度抑鬱症，症狀包括食欲不振、失眠、失去對事物及活動的興趣等，王遂處方抗抑鬱藥。至2014年6月，黃秀芬求診時提及，被告每周只回家3次，每次都是在凌晨3時才到埗，黃感到不快。她曾要求離婚，但遭被告拒絕。

至於發現兩名死者的護士湯玉玲，則由控方讀出書面供詞。湯指，案發當日途經案發現場，發現一輛黃色Mini Cooper停泊在西澳村巴士站，當時沒有下雨，但車輛正開動水潑，黃秀芬在司機座位，許儷玲在前座乘客位，兩人狀似熟睡。約20分鐘後，湯再次途經，發現私家車仍停泊原地，兩人姿勢不變，她拍打車窗玻璃，兩人毫無反應；她嘗試打開車門，但不成功。湯心感不妙，遂報案處理。

案件編號：HCCC 163/2023