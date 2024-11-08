入境處連續4日反非法勞工　拘31人包括黑工及僱主

入境處於本月4日至昨日(7日)，一連4日在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「促進行動」、「捷足行動」、「光影行動」和「曙光行動」，及聯同執法部門執行的「權能者行動」及「風沙行動」。行動中，拘捕19名懷疑非法勞工、6名涉嫌聘用非法勞工的僱主、2名涉嫌協助及教唆者及4名非法入境者。

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了61個目標地點，包括飲品店、按摩店、住宅大廈及餐廳，共拘捕15名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及2名涉嫌協助及教唆者。被捕的懷疑非法勞工為5男10女，年齡介乎31至58歲，當中1男1女亦同時涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為2男3女，年齡介乎25至54歲。因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的為2名女子，年齡分別為44及63歲。

在「權能者行動」中，執法人員於新界北區搜查了78個目標地點，共拘捕4名懷疑非法勞工、1名涉嫌聘用非法勞工的僱主及4名非法入境者。被捕的懷疑非法勞工為2男2女，年齡介乎40及65歲。當中1名男子持有不允許僱傭工作的擔保書。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為1名43歲女子。被捕的非法入境者則為4名男子，年齡介乎39至69歲。