財委會通過古洞北新公眾街市撥款　有議員嫌造價太高

立法會財務委員會今日（8日）通過以7.879億港元，興建古洞北新發展區的新公眾街市。有議員關注有人把街市用作倉庫而非零售，亦有議員認為街市造價太貴。同時有聲音指街市停車場設計「奇怪」，貨車上落位和儲存空間不足。雖然有不少負面意見，但他們表示街市是民生項目，因此支持興建。

議員馬逢國表示部分街市不是位於「人流主要經過的地方」，有商戶租用街市用來存貨，然後在人流較多的地方設立真正銷售點，擔心街市變相成為倉庫。環境及生態局副局長黃淑嫻表示，明白街鋪較方便經營，不過街市在簽訂租約時會有條款，要求指定時段必需有人打理攤檔，假如只用作倉庫亦有機制及發警告信處理。對於馬逢國追問有街市執管不成功，黃淑嫻僅表示會在會後補充資料。

另外亦有不少議員嫌街市造價太貴，或擔心跨境消費影響街市營業額。議員容海恩指工程計劃未見使用新科技，憂北上買餸令顧客減少。建築署工程策劃總監馮子峯回應指，街市的斜屋頂設計是使用預製組件、採用較輕盈的水泥板代替石屎，部分機電設備有使用組裝合成法。黃淑嫻則表示街市附近的公私營房屋計劃預計有13萬人口，交通位置且是四通八達。

議員何俊賢關注設140個街市攤檔只有48個儲物室，兩個中型貨車和3個輕型貨車上落位，關注會否空間不足衍生違例泊車問題。黃淑嫻回應指街市只設有兩個活雞檔，會視乎運作再作安排，又指執法部門會維持秩序、處理停泊時間及阻街問題。何俊賢指不應只透過以公帑執法解決空間不足的問題，但認為甚少人會反對街市這類民生項目，若予以否決可能會令該區10年後才有街市。

議員黎棟國指本港街市「失敗經驗多，成功經驗少」，對文件指25個單車位設於街市一樓，使用者要將單車推上一樓的做法應感到「奇怪」，又質疑文件指停車場設有34個私家車車位、5個電單車均設車輛充電設備是否有實際需要。黃淑嫻回應指，全部車位都配備中速充電設備，使用者可按需要使用。