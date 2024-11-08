大大對車頭燈掁住人　無故響按成街唔使瞓

不論螺旋處或迴旋處，駕駛人士最重要的是「禮讓」，然而不少司機一旦手握軚盤就忘掉行車禮儀。《東呼即應》發現網上片段顯示，有的士堅決不讓後方私家車超前；另有後車以高燈行車，令前車司機感到「掁眼」讓其駛前，再追着對方以高燈還以顏色。內地則有司機無故響按，被人追着狂響按「報仇」。

網上車Cam片顯示，在行駛左線的私家車司機的角度來看，原本在右線前方的的士在雙白線未完便意圖切入左線的動作雖有點冒犯，但私家車司機卻偏要加速衝前，無視右線的寬敞路面反而選擇「攝」進的士左方的狹窄空間，招致自己的左邊車身擦過圍欄，然後又緊咬的士車尾，事情後續不得而知。

另一片段發生在深夜一條高速道路上，有行駛右線的駕駛人士嫌後車開啟高燈太過「掁眼」從而切入中線，當後車在右方超前之後隨即以牙還牙，駛回右線繼而亮起高燈讓對方「試試直視太陽的滋味」，即使對方靠回左線行駛亦如影隨形，直至對方駛出高速公路才肯罷休。

另一片段亦發生在內地，有司機雖眼見前車因應路面情況減慢車速，但仍無耐性地跟在其後不斷響按，當駛經十字路口遭到另一車輛爬頭，於是「啄」着對方瘋狂響按，在夜闌人靜的環境中格外剌耳。