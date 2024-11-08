三國東吳重臣張昭墓出土　兩方金印確定身份

江蘇省南京市早前出土一組古代墓葬，可追溯至約1,800年前的三國時期，考古人員竟憑兩方金印確定墓主身份。江蘇省南京市考古研究院周四（7日）公布，墓主就是三國時期東吳重臣張昭，正是明初小說《三國演義》中，孫策臨終前囑咐弟弟孫權，着他「內事不決問張昭，外事不決問周瑜」這個典故的主人公之一。

南京市考古研究院從上年11月起，在一個公園建設項目地皮下清理出395座由漢至清代的墓葬，和300多件瓷器、銅器、陶器、金器等遺物。其中一座墓葬內出土兩方龜紐金印，印文分別為「輔吳將軍章」、「婁侯之印」，考古人員結合史料確定墓主為張昭。

張昭墓平面呈「凸」字形，由墓道、墓坑、磚室、排水溝等部分組成。墓室內長3米、寬1.8米，出土金印、銅弩機、銅錢等遺物。考古人員在張昭墓附近發現其他7座同時期的磚室墓，8座墓葬形制相近，設有明暗結合的排水溝，均延伸與張昭墓主排水溝相接，形成一套規劃有序的地下排水系統。

張昭，字子布，三國吳彭城人。張昭漢末投奔孫策後輔佐他平定江東，孫策臨終託孤，讓張昭輔佐弟弟孫權。但孫權在赤壁之戰時，對主降的張昭失去信任；229年稱帝後不允張昭託病辭官，改拜輔吳將軍，班亞三司，改封婁侯。張昭公元236年辭世，終年81歲。張昭去世前主張簡葬，或說明張昭墓規模較小的原因。