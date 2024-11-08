環境樣本驗出H5N1禽流感　米埔保護區已加強清潔消毒

米埔自然護理區(又稱米埔自然保護區)近日一個環境樣本驗出H5N1高致病性禽流感病毒！漁農自然護理署今日(8日)表示，負責管理護理區的世界自然基金會香港分會已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等遊客設施。護理區入口亦設有消毒藥水地墊，供到訪人士消毒鞋底。此外，署方正密切監察護理區內雀鳥的情況，並在區內張貼告示提醒公眾注意個人衞生。

香港大學公共衞生學院研究團隊定期進入護理區收集樣本，並與漁護署合作監測禽流感。研究團隊在前日(6日)收集的其中一個環境樣本確認驗出帶有H5N1病毒。漁護署表示，收集該樣本的地點三公里範圍內沒有雞場，署方已加強禽流感的監控工作，密切留意本地活家禽農場及批發市場的情況，並不時提醒家禽農戶、雀鳥店主及禽鳥展覽牌照持有人採取適當措施預防禽流感。

另外，食物環境衞生署會持續監察活家禽零售店舖，並提醒店舖經營人士注意衞生。衞生署則會繼續推行公眾健康教育，提醒市民注意個人和環境衞生，以預防禽流感。當局會致力堵截非法進口禽鳥活動，減低未經檢驗、檢疫的進口禽鳥帶來禽流感爆發的風險。