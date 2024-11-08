新加坡進口凍甜品含菌量超標　涉事批次產品已被封存

一個從新加坡進口的冰凍甜點樣本被檢出總含菌量超出法例標準，食物環境衞生署食物安全中心今日(8日)表示，已知會涉事進口商上述違規事項。調查顯示，受影響批次的產品仍存於進口商貨倉，目前已被封存，沒有流出市面。食安中心會暫時撤銷較早前簽發予有關進口商銷售該款產品的進口准許，現於市面上銷售該品牌的同類產品則不受影響。

涉事產品名為「The Ice Cream & Cookie Co. Hazelnut Cacao Frozen Dessert」，品牌是「The Ice Cream & Cookie Co.」，來源地為新加坡，進口商是「Creme Concepts (HK) Limited」，每個包裝為473毫升，最佳日期至2026年3月24日之前。

食安中心透過恒常食物監測計劃，在進口層面抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，有關樣本的總含菌量為每克7.1萬個，超出法例上限。根據《冰凍甜點規例》，任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於五萬個細菌。違法者一經定罪，最高可處罰款1萬港元及監禁3個月。總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。食安中心會就事件通知新加坡有關當局，並會繼續跟進事件及採取適當行動。