搞家族式腐敗　湖南政協前副主席遭起訴

最高人民檢察院周五（8日）指，湖南省政協前黨組副書記、副主席戴道晉涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由廣東省珠海市人民檢察院審查起訴，珠海市人民檢察院近日向珠海市中級人民法院提起公訴。戴道晉曾大搞數字政績及家族式腐敗，惡化地方政治生態，早前已開除黨籍。

檢察機關起訴指控，戴道晉利用擔任湖南省郴州市委常委、副市長、市長、市委書記，湖南省政府黨組成員、副秘書長、辦公廳主任、秘書長、副省長，湖南省政協黨組成員、副書記、副主席等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

戴道晉離職後又利用原擔任湖南副省長，省政協黨組副書記、副主席等職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，檢方認為應以受賄罪、利用影響力受賄罪追究其刑事責任。

中央紀委國家監委早前通報，戴道晉違背組織原則，任人唯私唯利；縱容、默許親屬利用其職權謀取私利，利用職權為親屬在生產經營中謀取利益，違規收受禮金，違規擁有非上市公司股份。連同戴道晉，郴州市已有4位前市委書記受查及判刑，另外3人分別是李大倫、向力力及易鵬飛。曾與戴道晉一同任職湖南省政協副主席的彭國甫，已於本年1月10日受查。最高人民檢察院上月22日公布，已向彭國甫提起公訴。

67歲的戴道晉是湖南漢壽人，曾長期在湖南工作。他曾於2014年11月履新任湖南省副省長，2017年5月退居二線，任湖南省政協副主席。戴道晉於2021年屆齡退休，3年後涉嫌嚴重違紀違法受查。