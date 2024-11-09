攔河建壩私設排污口　內地通報生態破壞問題

中央第四生態環境保護督察組周五（8日）通報，該督察組發現在貴州省銅仁市國家級水產種質資源保護區內一些工程未批先建，在核心區攔河建壩，生態破壞嚴重。

銅仁市有10個國家級水產種質資源保護區，佔全省總數比例超40%，面積7,000多公頃。督察發現3個主要問題。一是核心區內攔河建壩。督察發現，印江、石阡、江口、德江等4縣在水產種質資源保護區設立後違建閘壩15道。其次，該市有32道攔河閘壩和34座小水電，同樣導致自然河道被隔斷，無法滿足保護區內魚類洄游、繁殖、種質交流等需求。

三是大量涉漁工程未批先建。銅仁全市10個保護區設立以來，在100多個涉漁建設項目中，有40多個為未批先建，目前仍有18個未取得保護區影響專題論證批覆，6個未取得環境影響評價批覆。其中，一個鄰近錦江河特有魚類國家級水產種質資源保護區核心區的碧江區九龍溫泉康養項目，建成營運8年來，一直未依法進行保護區影響專題論證，還私自在核心區內設置排污口。督察組將進一步調查核實有關情況，並按要求做好後續督察工作。