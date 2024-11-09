城大辦兵器藝術展至明年2.23　展出近200件禮儀兵器盔甲

武器迷有福了！香港城市大學般哥展覽館舉辦展覽「威武奢華：跨文化禮儀兵器藝術展」，由即日起已正式開幕，展期至明年2月23日。作為本港首個匯聚各時代、文化及地域的大型禮儀兵器展覽，參觀者可了解不同地域的禮儀兵器，展覽利用沉浸式體驗、互動媒體、元宇宙和活動影像，相信可提供更生動活潑的觀展體驗予觀展者。

藝術展包羅了近200件跨越文化、國家、宗教和歷史的禮儀兵器和盔甲，揭示了禮儀兵器的精義，凸顯它們不單是具備功能之器物，更是文化、社會及身份認同的重要象徵。新展品均來自備受推崇的私人和本地公共收藏，包括著名的夢蝶軒和曾在齋借出的多件罕見及精美藏品，盡顯兵甲從身份地位象徵到作為宗教崇拜器具等方面的多樣化角色。

參觀人士可從四大主要區域了解更多，包括禮儀兵器和盔甲概念介紹；禮儀武器裝飾技術之視覺詞彙；七大地區之禮儀兵甲，囊括整個北非、阿拉伯半島、高加素，以至整個亞洲；以及「向東觀望」：探討貿易、出征和殖民主義對東方和西方禮儀兵甲製作之相互影響。