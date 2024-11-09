拒接待日本人起爭執　騰衝酒店響防空警報逐客

雲南省騰衝市一間酒店周三（6日）拒絕接待一名日本旅客，引起旅客的同行女子不滿，與酒店職員口角並大吵大鬧，最終職員拉響防空警報把她趕走，事件引起熱議

事發在鑫際洲溫泉酒店，網傳片段顯示一名女子帶日本客人在酒店辦理入住，起初一切都很和諧，但酒店職員在身份登記時發現其中一人來自日本後，立刻拒絕入住要求。女子立即激動表示「你不能一個人代表你們整個的騰衝」，指出酒店的規定在網站上寫着接待任何國家的人，又大喊「你代表不了政府，小心我去告你們」。

酒店職員堅持不接待任何日本人，惟女子情緒激動並故意放大聲量擾亂四周，職員於是拉響防空警報逐客。酒店事後回應指，星級達不到標準，因此無法接待日本遊客。不少網民支持酒店職員，送去的禮物堆滿酒店大堂。

騰衝在歷史上譽為「英雄之城」，1944年的騰衝戰役可謂遠近聞名，是一場具有特殊意義的成功攻堅戰。中國遠征軍第20集團軍以近2萬人傷亡為代價，殲滅孤立無援的日軍第56師團一部共2,000多人。騰衝是全國首個光復的縣城，成為抗戰歷史上一個重要里程碑。陣亡第20集團軍官兵遺骸收殮在騰衝國殤墓園，墓園有4個日軍跪地的雕像。