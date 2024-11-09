油麻地女子企跳　危坐竹枝折斷「半天吊」　消防及時救回

油麻地女子企圖跳樓出現驚險場面，現場在彌敦道383至389號C平安大樓，大廈外牆正進行維修工程搭有棚架，今日(9日)凌晨1時57分，一名左手有紋身20多歲女子危坐在天台位置，她坐於棚架一竹枝上，險象環生。

消防接報到場在大廈外張開救生氣墊戒備，救援人員則向事主展開游說，至近3時許，事主危坐的竹枝突然折斷，幸她及時緊握另一竹枝保命，雙腳懸空「半天吊」，其後跌落下層棚架上，消防趁機把她救回安全地方，再送院檢驗。警員正調查其輕生原因。受事件影響，加士居道車輛不能駛入甘肅街，需繞道而行。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

「情緒通」熱線： 18111