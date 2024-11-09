東方日報A1：加煙稅積極　庫房反失35億　資助私梟得益

港府近年大加煙草稅，圖推動港人減少吸煙，但該政策未見其利，先見其害，不但私煙問題氾濫，政府稅收亦「大穿窿」。有組織昨日表示，本港自2023年調升煙草稅至今，一年半內本港私煙活動猖獗，庫房同期損失近35億元煙稅收入，這些稅金大都流向私煙集團，公帑損失變相資助非法活動。翻查海關近年就非法香煙案件的執法數據，去年緝獲私煙的案件比2021年大增兩倍，被捕人數亦呈幾何上升。組織以澳洲為例，指當地煙草稅高企也令黑市坐大，促政府即時檢討部分已提出的控煙政策，勿讓香港成為私煙黨牟利的天堂。

香港正版正貨大聯盟表示，本港自2023年增加煙草稅，2023/24年度的實際總煙草稅收入比原來預算少收22億元；而2024年再次增加煙草稅後，今年4至9月的上半年煙草稅收，亦較去年同期大幅下降13億元，換言之，一年半內，庫房損失近35億元煙草稅稅收。大聯盟表示，港府連年錄得赤字，政府稅收如此下跌，實在令人擔憂，相關潛在稅收損失流向私煙集團更是不可接受。

翻查海關近年就非法香煙案件的執法資料，對比2021年及2022年的4,312宗和4,710宗非法香煙案件，去年的案件總數大增至1.35萬宗，較前兩年分別上升213%及186%。被捕人數亦隨之增加，對比起2021年的3,560人及2022年的2,816人，去年涉及非法香煙案的被捕人有1.1萬人，同樣增加了208%及290%。

大聯盟談到澳洲的經驗，指當地煙草稅高企令黑市煙變得猖獗，擔心香港的私煙問題也會不斷坐大。香港正版正貨大聯盟主席何啟文認為，現時損失的稅收成了私煙黨開拓商機的資本，而本港出現地下製煙工場不僅損害合法零售業的利益，更對香港的營商環境造成信心危機，窒礙香港經濟發展。

何啟文又稱，私煙問題非純粹走私活動，現已擴展到有組織的犯罪行為，他舉例指早前海關搗破多個地下製煙工場，拘捕人士中包括有非法勞工，批評私煙活動活躍，衍生其他犯罪行為，對香港營商環境及社會穩定造成負面影響。

大聯盟建議，政府應檢討多項相關措施，包括完成提高未完稅香煙相關罰則，另外亦應暫緩禁止加味煙、實施全煙害警示包裝、以及暫緩提高煙草稅率等會即時刺激私煙市場的措施；或是降低煙草稅。長遠而言，大聯盟建議當局接納「完稅煙標籤制度」作為打擊私煙活動的關鍵措施，以方便執法人員執法，有效阻嚇不法活動，保障零售、物流業界、消費者多方權益。

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