女子試工遭要求陪睡　警方帶走公司負責人

陝西省一名女子周四（7日）在網上稱，自己應聘西安某公司總經理助理，在試工期間竟被要求陪睡談戀愛。西安市公安局雁塔分局同日通報，警方高度重視事件，已第一時間介入，並帶走公司負責人調查，將依據調查結果依法處理。

該女子表示，面試被告知負責配合經理工作，偶爾應酬，然而試工時另一名老闆卻稱「必須陪睡」。網傳聊天紀錄截圖顯示，該公司「陳總」要求跟該女子交往。涉事公司工作人員竟稱：「他（老闆）這麼說，你不去就行了，沒甚麼的。」內地招聘網「Boss直聘」客服表示，不允許這樣的違規行為，會有工作人員專門跟進處理。

內媒記者周四實地前往該公司的註冊地址，發現是虛假地址，實為一間協助企業處理財稅工作的公司。該公司員工透露，每隔一兩周就會有女子到該處應徵，都會叫對方前往該公司同一大廈14樓的實際辦公地址。員工又稱，對方將地址掛靠在該處，但實際兩間公司無關係。記者之後到14樓，發現涉事公司大門緊閉，周圍無明顯的公司門牌等。大廈物業表示，該公司以私人名義承租，8月剛搬來，上去看到「都是女孩在刷手機」。