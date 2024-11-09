打擊詐騙及洗黑錢案拘126人　共涉逾5億元　被騙港漂生險失600萬元

警員於2024年10月28日至11月8日展開針對詐騙團夥的「穿雲」行動，並以「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「煽惑他人犯洗黑錢」等罪拘捕126人，當中包括87男39女，年齡介乎14歲至78歲，牽涉110宗騙案及325名受害人，涉案金額合共超過港幣5.7億港元。被捕人士包括裝修工人及清潔工人等。

執法部門指，騙徒手法層出不窮，除比較常見的假冒客服及投資騙案外，近兩個月有不少來港讀的學生誤中假冒官員騙案，今年9月開學至今，港島總區牽涉內地學生假冒官員騙案有55宗，損失金額高達3900萬港元，案件最大金額損失達350萬港元。

行動中，警員偵破一宗假冒官員案，騙徒身穿公安制服，致電受害人，並出示假的拘捕令，威嚇受害人在內地牽涉一宗案件，要求受害人定期用電話報到，令受害人深信自己被通緝及拘捕。在過程中，有同學曾提醒受害人這可能是騙局，但受害人無被要求付錢，所以不認為是騙案。騙徒其後訛稱要求受害人洗脫嫌疑，要求受害人拍攝短片作為調查之用，令受害人深信不疑，受害人依計聽籨及答應將事件保密，他沒有向其他親友透露，令其感到孤立無緩。其後馿徒訛稱有犯罪團夥會威脅個人安全，威逼他與外界斷絕通訊。受害人信以為真，將自己的微信、通訊軟件帳戶及密碼交予騙徒。繼而按照騙徒的指示，前往偏遠的郊區匿藏，與世隔絕。與此同時，騙徒利用受害人的微信，向受害人父親索求600萬港元，父親其後向執法部門報案。警員經連日追查大量的「天眼」片段，及深入調查，於48小時內，於西貢灣仔南營地尋獲受害人。幸運地，受害人平安歸來及沒有金錢損失。

該名受害人化名「阿聰」，由父親陪同下勇敢分享被騙經過。18歲由內地來港讀大學的「阿聰」，他指騙徒在視像通話時穿着整齊的公安制服，向他展示涉案起訴書，限制他出入境。「阿聰」嚇了一跳，心裏很慌張，騙徒說要向法庭證明他清白，所以他按照指示拍攝禁錮相片及求饒影片傳送給騙徒。

騙徒多次要求他到賓館進行視像通話，要求每天定時向他匯報，又強調這是一宗保密案件，絕不可讓身邊任何人、包括家人朋友說明。騙徒一直沒有跟他說金錢，令他相信這不是詐騙，最後跟對方指示前往西貢營地逗留數天，直至警員用視頻讓他跟父親會面後，「阿聰」才知道被詐騙。

「阿聰」父親表示，當晚突然接獲騙徒的微信來電，其實是騙徒來電，又發出兒子被禁錮的照片及視訊，要求600萬港元。夫婦當時六神無主，要求對方與兒子通話及視訊，惟遭拒絕，他們感到事有蹊蹺，其後委託香港親友代為報案。翌日父親來港，香港警員調查指案件不是非法禁錮，而是電訊詐騙案。父親聞訊後，心情略為轉好，「由地下十幾層上番幾層」。經數十小時的追查後，警員成功營救兒子。

據悉，騙徒與「阿聰」全程沒有實體見面，只在網上溝通。騙徒指示受害人前住營地前，提醒他購買數天用的即食麵及日用品維持生活。而騙徒發出的禁錮的片段，為較早前的拍攝片段。

在整個行動中共涉110宗騙案，當中以投資騙案、網上購物騙案及求職騙案最多。最大一宗案件損失5900萬港元，受害人為77歲退休人士，墮入假冒官員陷阱。因受害人將銀行帳戶及密碼交予騙徒，從而被對方騙走畢生積蓄。