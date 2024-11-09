黃大仙辦信俗文化節　設講座等回應情緒關注　助市民洗滌身心靈

第三屆嗇色園「黃大仙信俗文化節」今日(9日)開幕，今年的主題是「身‧心‧靈之道」，不少善男信女都齊聚黃大仙探討宗教與心靈的連結。一連8天的文化節不僅有大師在場傳道誦經，更有不同領域的專家講座與各種文化體驗工作坊供到訪者參與，了解和體驗宗教的魅力並回應社會對情緒健康的關注。

嗇色園主席黎澤森表示，今年的文化節透過一系列講座、體驗工作坊、導賞等，讓大眾在繁忙的都市生活中，展開一場心靈放鬆之旅，希望能令參加者能放下煩憂，品味「身‧心‧靈」和諧之道。

非物質文化遺產諮詢委員會主席麥勁生則表示，香港黃大仙信俗早已融入大家的日常生活，包括祈福及上頭炷香等，皆令市民得到心靈慰藉。香港黃大仙信俗獲列入國家級非遺名錄後，嗇色園黃大仙祠堅守本業，亦不忘與時並進，2021年開設「黃大仙信俗文化館」，利用現代科技展現黃大仙信俗的精神，令人耳目一新。

本屆「黃大仙信俗文化節」將在今日起至11月17日期間舉辦，有各種活動和講座可供公眾參與，包括講座禮懺誦經：探討宗教儀式的心靈淨化之道、道教教育與心靈成長以及道家思想的身‧心‧靈之道。還有各類工作坊，如沙畫工作坊、永生苔畫工作坊以及手工香薰蠟片工作坊等。