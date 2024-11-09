海軍將首次實裝參加珠海航展　殲15D公開亮相

中國解放軍海軍裝備部門周六（9日）公布，海軍將首次組織實裝參加下周二（12日）在廣東珠海開幕的中國國際航空航天博覽會，多款現役裝備會在航展以靜態或動態方式首次公開亮相。由海軍殲15T戰機和殲15D電子戰飛機組成的艦載機編隊已在珠海進行首次適應性訓練，飛行訓練畫面曝光，其中殲15D是首次公開亮相。

海軍裝備部門負責人表示，海軍首次在航展現場開設室內展廳以「劍海天，逐夢深藍」為主題，主要展出航母、兩棲攻擊艦兩個板塊的內容，並開設海軍招飛主題展區和互動體驗區。在室外靜態展示區，海軍將展出國產殲15T艦載戰鬥機、直9F艦載反潛直升機、運8反潛巡邏機，以及數款艦載武器系統、海上救援救生裝備等，多數裝備是首次公開亮相。

根據航展統一安排，海軍還會派出殲15D艦載電子戰飛機、殲15T艦載戰鬥機、直20J艦載直升機、直8C運輸直升機進行飛行表演，海軍陸戰隊隊員和首批艦載機女飛行員代表亦會在航展露面。海軍研究院研究員李劍表示，海軍航空兵是海軍主要在海洋上空執行作戰任務的兵種，今次參展顯示該兵種建設達到一個新水平。