直接收電子牛肉乾　11.18起申領運輸署牌證須提供電話或電郵

港府計劃明年上半年將逐步推行交通告票電子化(俗稱「電子牛肉乾」)。運輸及物流局局長林世雄今日(9日)表示，由本月18日起，市民申請或續領運輸署牌證時，須按法例要求，提供及核實1個電子聯絡方式，方便日後更快更直接收到運輸署及執法部門的最新訊息。若提供的為流動電話號碼，告票會以電話短訊發出；若提供的為電郵地址，告票則會以電子郵件發出。

林世雄在網誌指出，現時全港有超過260萬人持有運輸署21項牌證，包括駕駛執照、車輛登記及牌照、國際駕駛執照等。運輸署近年每年處理超過200萬份相關牌照申請，而今年首9個月透過網上申請或續領牌照的百分比，已較2021年增加近3倍。他呼籲市民多利用互聯網遞交申請，省卻配合辦公時間到運輸署服務櫃台的車程及輪候時間。

他又指出，「電子牛肉乾」推行初期將會「雙軌並行」，違例人士若已向運輸署提交經核實的電子聯絡方式，執法部門才會透過短訊或電郵發出電子告票，同時，執法會繼續向所有違例人士提供傳統紙本告票。

此外，為滿足公眾的泊車需求，政府一直積極推展自動泊車系統項目，當中包括港珠澳大橋香港口岸人工島自動化停車場、新建的政府停車場和短期租約停車場，預計於2026年或以前啟用超過3,000個使用不同系統的自動化泊車位。