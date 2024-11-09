古洞北塱原自然生態公園　即日起開放免費參觀

位於古洞北、佔地37公頃的塱原自然生態公園，即日起開放予公眾免費參觀。公園分為農業區、生態區和訪客區，並提供導賞、深度遊、工作坊和體驗式活動等，讓市民認識塱原的自然生態及濕地保育的重要性。當局早前曾在公園發現極度瀕危的「禾花雀」，發展局局長甯漢豪在開幕致詞指，塱原公園的成功落實，反映當局推展北部都會區發展的同時，亦可做到「發展與保育並行」。

古洞北及粉嶺北新發展區的餘下工程將會損失約5.8公頃濕地，政府根據環境許可證的要求，設立塱原自然生態公園。公園位於雙魚河與石上河之間，佔地約37公頃，分為3個區域，其中生態區會透過種植指定農作物及生境管理，維持塱原的生物多樣性；農業區會讓農民以生態友善的模式耕作；訪客區會提供訪客設施，讓公眾了解及欣賞塱原濕地生態，提高市民對自然保育的意識。

環境及生態局局長謝展寰在開幕致詞時指，公園自2019年開始建造以來，取得令人鼓舞的保育成果，例如極度瀕危的「禾花雀」，過去3年在塱原的數目增加兩倍；在2021年首次發現黑翅長腳鷸在塱原築巢，鳥巢的數量亦由當時的5個，增加至今年的50多個；瀕危的黑臉琵鷺近3年錄得的數字亦上升數倍，至40多隻；還有首次在香港發現的澳南沙錐就是在塱原找到。

除了雀鳥，香港首次發現的淺色斜痣蜻，也是今年5月漁護署在塱原發現的。另外，園內用作「生態友善耕作」的農業區，已於2022年10月開始租予農戶，種植各種蔬菜，以維持塱原地區長久以來的農業活動。謝展寰表示，有關保育成果得來不易，期望未來透過漁護署積極的護理工作，令塱原的生物多樣性得以持續提升。

發展局局長甯漢豪表示，當局早於2019年開展工程和有關的保育構思，整項工作不單將以前一些荒廢農地修復成各種濕地生境，亦令整個塱原濕地的面積增加大約8公頃，吸引很多不同物種，甚至極度瀕危的禾花雀，認為塱原公園的成功落實，將給予公眾更多信心，當局推展北部都會區發展的同時，亦可做到「城鄉共融、發展與保育並行」。