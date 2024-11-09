地盤欠薪爆不停　最高涉款數千萬元　建造業總工會促政府有力監管　

地盤工人「有汗出 冇糧出」糾紛無日無之，香港建造業總工會(工會)今日(9日)表示，近月收到多宗地盤欠薪投訴，欠薪事件由私營工程蔓延至公營工程，欠薪金額由幾十萬到幾千萬不等，欠薪時長由2個月至8個月不等。該會不滿有關事件激發社會矛盾，質問道「政府部門、立法會能否有採取更有力的監管措施？ 」呼籲建造業界各持份者正視工人欠薪問題。

工會在社交平台發文，指工人爭取的是最基本的勞力工資，並非獎償，如果一直拖糧下去，建造相關行業如何向前發展？青年人會選擇入行嗎？

該會質疑承建商是聲稱自己資金周轉困難，無法支付工人薪金。惟資金周轉困難絕不能成為拖欠人工的理由！工會強調，建造業是高風險行業，工人賺的每一分每一毫都來之不易，他們很多人是家中的經濟支柱，斷了收入來源，都相當於斷了一個又一個家庭最基本的生計！他們透過勞動創造價值，理應獲得應有的回報。

該會呼籲建造業界各持份者，必須正視工人欠薪問題，多管齊下扭轉業界生態的不正之風，重塑業界良好形象，唯有這樣，才不會窒礙年青人入行，影響行業、乃至香港社會發展。