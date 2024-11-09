傑青分享感悟交流紓壓方式　鼓勵學生積極面對人生挑戰

「與傑青「織」出正向人生」社會服務日今日(9日)舉行，多位十大傑出青年選舉2024應屆得獎者出席。來自各行業的傑青也在現場分享自己的感悟，並與到場同學交流，放鬆學業帶來的壓力。同時還有包含多種元素的工作坊，到場學生亦積極參與。

冰雪攀登女運動員、傑青龔子珊表示，熱愛運動的人往往能夠在學習與鍛煉之間找到平衡。學生應該不停探索，就能夠走得更遠。此外亦勉勵學生欲速則不達，適當休息是為了要走更遠的路。另一傑青、女子網球港隊隊長張玲則表示，自己堅信努力必會得到回報，每天都追求微小的進步。張玲以此座右銘鼓勵學生們不斷挑戰自己的極限，這樣才能豐富生活。

除了傑青們在現場分享自己的人生感悟以啟發到場同學，現場還有工作坊可供到場學生參與。工作坊包括創意藝術、可持續性及身心靈健康等元素。透過工作坊，傑青與青年人的交流及同步製作，比喻作宣揚及傳承「青年雙手創造未來」及從未停步精神。參加者來自各界市民及青年人，籌委會亦邀請了機構代表小朋友參與，讓他們聆聽傑出青年的故事，了解他們如何克服困難，追求自己的夢想，啟發他們活出積極正向人生。