上水搗村屋製毒工場檢220萬貨　拘3男女包括大學生

執法部門昨晚(8日)展開掃毒行動，在上水搗破一個村屋製毒工場，以涉嫌「製造危險藥物」 罪拘捕2男1女共3人(23至30歲)，其中1人為大學生，並檢獲約1,292克懷疑霹靂可卡因、約1,092克懷疑可卡因、以及一些懷疑用作製作毒品的原材料、製毒工具，總市值約220萬港元。

行動中，警員在村屋單位外截查該3名男女，並將他們帶返該單位搜查，起出相關毒品及電子磅、電磁爐等製毒工具。涉案村屋單位面積約700呎，情報顯示有人在單位內擔任「廚師」角色，把原材料加工製成霹靂可卡因，然後把毒品分作細包以便進行分銷。

執法部門留意到案中有不法之徒，利用偏遠村屋單位作製毒工場，企圖增加追查難度。另外，犯罪集團利用年輕人搵快錢心態，招募他們販毒、甚至製毒，今次案件其中2名疑犯僅23歲，當中1人更為大學生，另1人報稱無業，他們因一時貪念，有機會面對長時間的監禁葬送寶貴的前途。

製造及販運危險藥物是極嚴重的罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，最高可被判終身監禁及罰款500萬港元。以今次檢獲的毒品為例，法庭量刑起點23年至26年監禁，市民切勿以身試法。據悉，疑犯在網上學習製毒知識。