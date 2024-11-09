逾38萬人已登記器官捐贈 仍逾2000病人亟待移植續命

本港器官移植輪候需時長，適逢今日(9日)舉行「器官捐贈日」活動。有醫衞官員表示，近年本港市民對器官捐贈的認識提高，目前中央器官捐贈登記名冊上已經有超過38萬人登記。不過現時本港有超過2,000人等候器官移植，捐贈器官的數目仍然遠不足以應付病人的需要，呼籲市民積極支持器官捐贈。

衞生署署長林文健則指，政府調查發現，大多數受訪者不願意在離世後捐出器官的原因是「希望保持遺體完整」。不過，已經有多個宗教組織確認，器官捐贈並沒有違反其宗教理念，希望各信眾響應，積極支持器官捐贈。

另外，由於中央器官捐贈登記名冊，與早期的器官捐贈意願卡資料庫互不相通。林文健提醒，2008年前曾填寫器官捐贈卡的市民，要到中央器官捐贈登記名冊重新登記，而器官捐贈宣傳車亦將於本月18日起，到全港各區呼籲市民登記器官捐贈。

醫衞官員出席內地論壇時亦提到，政府自2016年起，將每年11月第二個星期六定為「器官捐贈日」，建立與推廣器官捐贈的文化，推動市民身體力行支持器官捐贈。而2022年12月，香港與內地更成功進行了跨境器官捐贈首例，為當時4個月大的女嬰芷希成功完成心臟移植。政府會以該次經驗為基礎，積極與內地有關單位將緊急請求器官移植的機制恒常化。