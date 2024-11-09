相思灣水上活動店獨木舟違法亂放　當局拖逾年始清場

西貢相思灣村村霸黃子洋一直目無法紀，與多間水上活動店多年來開闢官地違法亂擺獨木舟，又違泊附近海面。有村民不忿亂象擾亂多年無王管，一年多前向政府投訴，地政總署拖至近日終張貼告示要求清場，指當局根據條例飭令不合法佔用未批租土地的情況於昨(8日)之前停止。東網記者昨發現有10多名地政總署及3名海事處人員到場調查，惟大量獨木舟仍未移走，遂下令店方須3至4日內搬走獨木舟。不過，有店主今日(9日)已守法，惟黃子洋經營的綿羊仔水上俱樂部仍亂放獨木舟。

東網記者昨晨10時許，發現有3架政府車輛駛至相思灣村水上活動店外，10多名地政總署人員到場，四周視察及拍攝，有人員更手持彩色相片比對及拍照搜證，又在綿羊仔水上俱樂部對開海面拍攝獨木舟情況。半小時後，3名海事處人員架乘私家車到場，在海灘一帶海面拍攝獨木舟。兩個部門的人員對記者的提問三緘其口，逗留近1個多小時後離開。

地政總署發言人回覆查詢時表示，西貢地政處人員會在區內不同地點作日常巡查，包括昨日在相思灣村一帶的巡查工作。海事處發言人表示，每日均在全港不同水域進行巡查，包括昨日早上在西貢相思灣的行動，故此沒有任何補充資料。

當局在海灘附近一帶及違擺獨木舟上均貼上「土地(雜項條文)條例根據第6(1)條所發的通知」，該告示由地政總署西貢地政處上周三(6日)發出，內容是「現公布，依據上述條例第3條指定的，當局現飭令不合法佔用位於西貢相思灣附近的未批租土地(如附圖紅色所示位置)的情況在11月8日之前停止」，附圖則顯示未批租土地範圍。據了解，當局要求店方在3至4日內將獨木舟搬離，否則會被帶走。

不過，記者今晨發現，已有2間水上活動店遵守法例，收起獨木舟，但綿羊仔對開海面的獨木舟仍未處理。事實上，黃子洋經營的過往聲名狼藉，該店多次被揭涉嫌違規經營，例如2022年4月曾違反防疫條例違規經營。鑑於當時疫情持續嚴重，政府發出號外公告，規定用作體育活動的處所必須在4月7日至20日期間關閉經營，惟黃被發現在上述日子繼續向顧客提供划艇。黃子洋於同年9月認罪，被判處罰款6,000港元。

此外，黃子洋父子涉嫌在居住的祖屋前方祖堂地，違規僭建一間石屎屋作為獨立廚房及廁所，涉嫌用作招待綿羊仔租用獨木舟的客人作廁所之用，引起衞生環境問題，亦令村民敢怒不敢言。土地註冊處於去年5月證實已接獲由地政總署送交的警告信，並已於同年月22日辦理註冊，即將有關構築物「釘契」，日後將難以買賣。

去年6月，綿羊仔網購一隻高達5米的山寨版巨型黃色吹氣鴨仔，一度放在黃子洋屋前的路上充氣，涉佔用政府土地，並未經批准下，將巨鴨放到海面供遊人打卡，海事處曾派員視察及發出通告，要求涉事人24小時內將巨鴨移離，涉事人之後「知衰」將巨鴨放氣並摺疊。