調薪幅度勝粵澳　弊在物價鬼咁高

有機構發現香港本年度平均薪金調整幅度為3.5%，比澳門、廣東省城市為高。然而，《全球財富及高端生活報告》指出，全球最貴城市冠亞季分別是新加坡、香港、倫敦。惟3地平均月薪折合港幣計，依次為3.39萬、2.39萬、3.6萬元，換言之香港打工仔面對「人工奀、物價甘」的苦況。《東呼即應》探討相關情況，有學者指在港營商，工資、生意成本、租金，使香港物價高昂。在港消費似間接繳納「地稅」；北上消費某程度稱得上另類「避稅」。議員指工資追不上物價，但零售業也處於20年來最慘淡冰河期，他認為政府短期應推出措施，例如寬免未來兩年所有商舖的差餉，助零售業撐到洽談新租約。

《東呼》團隊落區訪問市民的看法，市民張先生稱薪酬多工時短當然好，也希望薪酬能追上通脹，又指目前整體市道都很差，愈來愈多店舖結業是周期性，政府措施亦無幫助。市民梁先生則指，薪酬能上漲自然好，同時生活上若輕鬆，工作也會更開心、更落力，又指「打工仔」只能做好本分，生意差老闆要想辦法。

金融學者李兆波表示，住屋是令到香港物價高昂的最大原因，回看9月份消費物價指數，表面雖上升了2.2%，但剔除政府紓困措施後則實際為0.9%，而通脹指數其比重最大的就是住屋，其次是食物。食物方面的物價成本高，是因為餐廳營運成本高，最大的是人工，其次是食物成本和租金。

李續指，雖香港打工仔今年有加薪，但實質上與凍薪無分別。若香港的地稅一直高企，物價則難以降低，而近年來的北上消費則實際上是市民的「避稅」行為，購物時不用支付高昂的地稅，價格就自然會很相宜。

議員田北辰表示，現時的問題不是工資追不上物價，而是香港出現結構性的消費習慣改變，即港人北上消費。香港的情況是工資高、租金高、物價高，反觀內地則是租金便宜、人工較低、空間充足，令到內地的貨物能賣的比較便宜。現時港人香港賺錢北上消費，令香港零售業可以説是面臨着20年內最慘淡的情況。

對於如何解決問題，田北辰建議，政府可以寬免未來兩年所有商舖的差餉，差餉佔租金的比例大約是5%，如果要減30%租金才能生存，免差餉就能解決部分問題，可以幫助本地商家堅持至到談新的租約。