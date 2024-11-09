受新發展影響古洞北村民遞信請願　盼集體安置至彩石邨

古洞北和粉嶺北新發展區工程造成5.8公頃濕地損失。作為「補償」的塱原自然生態公園今日（9日）開幕之際，有「古洞北受新發展影響村民聯盟」成員在場外向官員遞交請願信，盼特首親自協調古洞村清拆安置問題，妥善安置並安排彩石邨為集體安置村民的暫住單位。

聯盟表示，新界東北發展討論多年，收地的凍結時間由2014年至今逾10年，惟安置方面欠「人性化」及「以人為本」，不少長者對遷往新環境的適應困難，批評現時配屋政策，不會考慮鄰里一同編配至同一屋邨，拆散鄰里間的互助網絡，導致政府需額外投放更多資源處理，更令他們容易患上情緒問題。

此外，安置受影響村民的古洞北「專用安置屋邨」2027年才落成，村民擔心未能等到「專用安置屋邨」落成就要遷出原居地，甚至面對多次搬遷情況。而整個安置政策並無考慮村民對租金的可承受能力，古洞專用安置屋邨的租金與上水公屋彩石邨或粉嶺專用安置屋邨比較，租金相距2.5倍。聯盟續指，安置政策亦有多種不合理情況，包括部分情況下夫婦需離婚才能獲得安置資格、父母不是香港居民的兒童沒有安置等。

「專用安置屋邨」雖然新增飼養「伴侶犬」的政策，但聯盟提到，當中條款十分不人道，包括不得讓狗隻吠叫，不得帶同狗隻進人屋邨內的公共地方或設施、上午7至晚上9時不得使用屋邨內之升降機，房協隨時可不須給予任何理由撤銷飼養伴侶犬的批准，並需指定時間內另行安排居所，如不處理有機會被視作違反租約，可以終止其租約。此外，例如貓、魚等小型動物都不能飼養，如果村民選擇居住「專用安置屋邨」，恐造成棄養問題。