涉買槍枝零件　法院判11人囚3至15年

山東、浙江等地多名外貿商早前因採購及網售槍枝零部件，被控涉嫌犯非法買賣槍枝罪、非法買賣槍枝罪或走私武器罪罪名，案件去年11月一審開庭，法院將關聯案件併案審理，共涉11名被告，均為關聯供貨商或買房人員。內媒上周六（9日）報道，廣東省珠海市中級人民法院已判處相關被告有期徒刑3年、緩刑3年至有期徒刑15年不等。

由於涉案物品均屬零件，能否被認定為「槍枝散件」屬全案爭議焦點。根據公安部《公安機關涉案槍枝彈藥鑑定工作規定》，槍枝散件是指專門用於組成槍枝主要零部件。被告律師辯稱，涉案零件或可組裝在槍枝上，也排除不了可組裝在玩具槍上，且涉案零件無法組成整槍，不具社會危害。

經審理，法院不採納辯護意見，認為槍枝散件是為組裝成槍枝而製造零件，具備輔助槍枝實現機械運作功能針對性。辯護人僅以不排除涉案槍枝可用於仿真槍、氣槍而否認涉案散件屬槍枝散件，辯護意見並不成立。對於涉非成套槍枝散件案，不僅應考慮涉案槍枝散件數量，且應當充分考慮涉案槍枝散件外觀、材質、發射物、購買場所和渠道、價格、用途、致傷力大小、是否易於通過改制提升致傷力，以及行為人的主觀認知、動機目的、一貫表現、違法所得、是否規避調查等情節，綜合評估社會危害性，堅持主客觀相統一，確保罪責刑相適應。