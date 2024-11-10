最美飛行員駕直20達珠海航展　翼龍X反潛構型首公開

中國國際航空航天博覽會將於周二（12日）在廣東珠海市開幕，解放軍海陸空多型軍機陸續飛抵當地，並進行適應性訓練，有多款新型軍機首次公開亮相。陸軍航空兵飛行員徐楓燦被稱為解放軍「最美女飛行員」，上周四（7日）駕駛直20直升機抵達金灣機場參加珠海航展。

解放軍陸軍某空中突擊旅6架直升機周二降落珠海金灣機場，包括兩架直20、兩架直10、一架直8L和一架直8G。徐楓燦此次駕駛直20再度參展，剛下直升機就成媒體焦點。資料顯示，她出生於1999年10月，自2017年9月入伍，2021年7月畢業於陸軍航空兵學院，是陸軍首批自主培養的女飛行員之一。

內地官媒上周五（9日）亦曝光航展現場上翼龍X無人機的畫面，首次公開翼龍X反潛構型，可見掛載廣域雷達、聲納浮標吊艙和魚雷，體現對潛艇察打一體的能力，目前已進入常態化科學研究試飛階段。中航無人機總師唐勇認為，潛艇是威脅海上安全的重要隱憂，而翼龍X的綜合反潛能力正為解決這個問題提供一個很好的途徑，從傳統對地向對空、水上和水下的全空間拓展。