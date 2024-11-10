捷運列車上持鎅刀傷人遭收押 高學歷女自稱有幻聽

台灣台北市一名女子上周五（8日）晚乘捷運板南線時，於列車上持鎅刀襲擊一名男學生，對方受傷送院。警方當場逮捕涉事女子，上周六（9日）移送新北地檢署，她自稱有幻聽。檢察官認為她涉犯殺人未遂罪嫌重大，有逃亡及反覆實施傷害罪之虞，向法院聲請羈押獲准。台北和新北捷運已加強巡邏頻率，並在熱門站點增設「禁帶危險物品」等標示。

涉事的42歲王姓女子在車廂內認為16歲鄭姓高中生罵她，持鎅刀割傷對方的臉、耳及頸部，被同車4名乘客奪刀並制服。台媒周日（10日）報道指，有碩士學歷的王女本在電商擔任理貨員，於上周五因不明原因離職，日間在台北市區閒逛，當晚進入板南線善導寺站，約一小時後才坐上往板橋方向的事發列車。

王女自稱有幻聽方面的精神疾病，但無法提供佐證，警方向新北市衞生局查詢，發現她並無就醫紀錄，亦非列管關懷對象。台北和新北捷運公司認為，精神障礙患者難從外觀判斷，更可能涉及個人私隱與歧視問題，只能從站務人員與保安加方面加強關懷。新北市長侯友宜和台北市長蔣萬安上周六先後慰問傷者，讚許他用防身技能避免其他乘客受傷，另外4名乘客因見義勇為獲乘車優惠。