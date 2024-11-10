全球氣溫不斷上升　林超英憂氣候突變近臨界點

迎年極端天氣頻生，百年一遇暴雨、有記錄以來最熱的10月等。天文台前台長林超英今日(10日)在電台節目表示，全球氣溫不斷上升，擔心接近臨界點，是天氣突變的開始。林超英指，香港受氣候變化影響，傳統上本港11月都會出現氣溫急降，但目前氣溫仍然較高，在香港的「石屎森林」下，市民在密集環境下生活「好難過」。

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）指出，去年9月至今年8月的12個月以來，全球平均氣溫創下有紀錄以來新高，比1991至2020年高出攝氏0.76度，亦比工業化前(1850至1900年)高出攝氏1.64度。林超英感到心驚膽跳，解釋指，過往10多年才會上升一度半度，但近年突然升攝氏0.4度及0.5度，不斷破紀錄。林期望未來兩三年會回落「打返和」。林超英提到，去年地球海水溫度上升，並且難以壓下來，而南極洲海冰面積，在過去一年斷崖式下降；氣候上升，在熱浪下死傷數字較風災更高。

2015年聯合國氣候變化大會的《巴黎協定》，提出「國家自定貢獻」減排。林超英指，有發達國家「不交功課」，亦沒有積極資助發展中國家減排，認爲減排成效低。他又認為，中國過去10年風能及太陽能發電價格下降，普及使用後的供電量佔比提升，可能提前進入「碳達峰中和」；又指商界積極發展ESG、即環境、社會及管治，加上民間力量，對減排亦有貢獻。

另外，林超英關注過度消費現象，認為消費文化要改變，「我啲褲郁下就30年」，希望大家追求美感「唔好貪新鮮追潮流」。